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    HaberlerEge‘Hakkını arayanların her zaman yanındayız’
    07.10.2019 - 07:50 |

    ‘Hakkını arayanların her zaman yanındayız’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’den Soma’daki madencilere destek geldi.

    ‘Hakkını arayanların her zaman yanındayız’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’den Soma’daki madencilere destek geldi. Tazminatlarını alamayan ve seslerini duuyurmak için Ankara’ya yürüyen Bağımsız Meden İşçileri Sendikası’na bağlı emekçilerin, Kırkağaç bölgesinde durdurulduklarını haber alan Başkan Bilgin, işçilere kumanya dağıttı. Bilgin, “Haklı direnişlerinde destekçileriyiz” dedi. Başkan Bilgin, işçilerden gelen şemsiye ve yağmurluk talebini de yerine getirmek üzere talimat verdi.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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