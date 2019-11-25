Hakları ödenmez

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Her biri cumhuriyetin kalesi olan Ege illerinde yerel yönetimler, ülkeyi ileriye taşıyacak gelecek nesillerin eğitimi için binbir fedakarlıkla çalışan öğretmenleri unutmadı. 24 Kasım, kent meydanlarında düzenlenen törenler, öğretmenlere yönelik etkinlikler ve sürpriz ziyaretlerle kutlandı.

Nar Çiçekleri’nden pasta

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Narlıdere Belediyesi’ne ait Nar Çiçekleri Anaokulu’nda kutladı. Öğretmenler ve minik öğrencilerle birlikte pasta kesen Başkan Ali Engin, “Emekle ve alınteriyle geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizleri aydınlık yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Bitkileri de en iyi şekilde yetiştirecekler

Torbalı Belediyesi, öğretmenler onuruna kahvaltı verdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde ve ilçedeki Metropolis Spor Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin katıldığı kahvaltıda konuşan BelediyeKültür ve Sanat İşleri Müdürü Serkan Tekin, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yılmadan, halkın aydınlanması ve iyi bireyler olması için büyük görev üstlenen öğretmenlere çok şey borçluyuz. Sizlere başkanımızın selamını getirdim” dedi. Öğretmenlere yetiştirmeleri için çiçek hediye edildi.

Atatürk Anıtı’na çelenk

24 Kasım Öğretmenler Günü,Manisa’da, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’in Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla kutlandı. Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, 1’inci Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı.

Kutsal görev

Balıkesir’de 24 Kasım kutlamaları, Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından çelenk bırakılmasının ardından Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde devamm eden programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değindi. Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

3 bin 200 mektup

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için mektup kaleme aldı. Öğretmenlerin en büyük destekçisi olacaklarını belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

Unutulmazlar listesindeler

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dünyanın geleceğini de belirleyecek olan kuşakların yetişmesi, kuşkusuz siz öğretmenlerimiz sayesinde mümkündür. Bugün başarıya ulaşan, yaşamı bilinç ve duyarlıkla kucaklayan herkeste ve toplumsal ilerlememizin her anında bıraktığınız izler, paha biçilemez değerdedir. Büyük Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş, demokrat ve laik değerlerle nesiller yetiştirmeniz, her birinizi “Unutulmazlar” listesinin en ışıltılı sayfalarına yazdıracak.”

Başkan Tugay’ın kutlama mektubu bu hafta itibariyle eğitim kurumlarına ulaştırılmaya başlanacak. Mektup, okullarda görev yapan toplam 3 bin 200 öğretmen ve eğitmene tek tek teslim edilecek.

Her okula ziyaret

Söke Belediyesi çalışanları, Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki tüm okulları ziyaret etti. Öğretmenlere çiçek takdim edildi, Başkan Levent Tuncel’in kutlama mesajı iletildi. Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulrezak Kaldan ve Söke Halk Eğitim Müdürü Hakan Çevik’i ziyaret etti.

Şehidin ailesi unutulmadı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, şehidin babası emekli öğretmen Abdullah Çetin’i unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen kahvaltıda eşi Nevin Hanım ile birlikte ağırlanan Çetin, okulun personeli ile aile olduklarını belirtti.

‘Katkıları çok büyük ‘

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözünü hatırlatan Doğan, “Öğretmenler, sağladıkları katkı ile ülkenin ve milletin geleceği hakkında söz sahibidir. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekler her zaman devam edecek” dedi.

‘Her gün kutlanmalı’

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğretmenlerin sadece 24 Kasım’da değil her gün kutlanmayı hak ettiğini belirtti. “Öğretmenlik demek, bir ülkenin gelişmesi; bilimde, sanayide, ekonomide kalkınması; geleceğine atılan başarı imzası demektir” sözleriyle Öğretmenler Günü’ni kutlayan Çakın, öğretmenliğin insan yetiştirmek, fedakârlık, özveri ve sabır demek olduğunu vurguladı. Çakın, “Ahirete intikal eden tüm eğitimcilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kutsal görevi icra etmiş ve etmekte olan tüm öğretmenlerimizinse öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Gençlerden

ÇANAKKALE’de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde valililk binası önünden, Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından Atatürk Anıtı’nda çelenk bırakıldı. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.