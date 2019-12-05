3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelliler, aileleri ve engelli dernekleriyle buluşan Narlıdere Belediyesi, sorunlara çözüm üretmek adına farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Engellilere yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. “Haklarımızın farkındayız, engelleri birlikte aşacağız” mesajı verildi. Başkan Ali Engin, “Empati yaparak hizmet üreteceğiz. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.