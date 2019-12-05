BİST108.4060,65EURO6,400,42 USD5,770,28ALTIN273,210,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri ‘Haklarımızın farkındayız’
    ABONE OL
    05.12.2019 - 07:50 |

    ‘Haklarımızın farkındayız’

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelliler, aileleri ve engelli dernekleriyle buluşan Narlıdere Belediyesi, sorunlara çözüm üretmek adına farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

    ‘Haklarımızın farkındayız’

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelliler, aileleri ve engelli dernekleriyle buluşan Narlıdere Belediyesi, sorunlara çözüm üretmek adına farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Engellilere yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. “Haklarımızın farkındayız, engelleri birlikte aşacağız” mesajı verildi. Başkan Ali Engin, “Empati yaparak hizmet üreteceğiz. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.

    EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
    daha fazla video için
    Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni doğum yapan karısına söyledikleri şoke etti! 'Yoksa çocuğun kafasını burada ezerim'

    Yeni doğum yapan karısına söyledikleri şoke etti! 'Yoksa çocuğun kafasını burada ezerim'

    Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü

    Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosu

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosu

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Sıradaki Haber