05.12.2019 - 07:50 |
‘Haklarımızın farkındayız’
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelliler, aileleri ve engelli dernekleriyle buluşan Narlıdere Belediyesi, sorunlara çözüm üretmek adına farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelliler, aileleri ve engelli dernekleriyle buluşan Narlıdere Belediyesi, sorunlara çözüm üretmek adına farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Engellilere yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. “Haklarımızın farkındayız, engelleri birlikte aşacağız” mesajı verildi. Başkan Ali Engin, “Empati yaparak hizmet üreteceğiz. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.