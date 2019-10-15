Halikarnas Balıkçısı’na müze ve sempozyum

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi ile özdeşleşen Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 46’ncı yıldönümünde anıldı.

Gönültepe’de düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kabaağaçlı’nın adının verileceği bir arboretum (bitki müzesi) kurmak için çalıştıklarını söyledi. Kabağaçlı’nın Bodrum’a 100’ün üzerinde tohum getirdiğini ve Yarımadayı yeşillendirmek için ömrünü adadığını belirten Aras, “Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum için anlamının kelimelere sığmaz. Bir bitki müzesi oluşturacağız. Ayrıca onu her yönüyle ele alacağımı bir sempozyum başlatmak istiyoruz. Onu, daha evrensel etkinliklerle anmak için söz veriyorum” diye konuştu.

Aras, Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü ‘Dünya Merhaba Günü’ olsun teklifini de değerlendireceklerini sözlerine ekledi.