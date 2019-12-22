Halk, hizmetini seçiyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan projede, Bodrum Belediyesi mahalleye getirilecek hizmetler öncesi halkın da görüşlerini almak için sandıklar kurdu.

Konacık Pazaryeri, Sanayi Sitesi ve Çırkan 1071 Kafe önüne kurulan sandıklarda, Konacık ve Çırkan mahallelerinde yaşayan vatandaşlara öncelikli olarak hangi hizmetleri istediği soruldu.

Kreş ve pazaryeri

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da kurulan sandık yerlerine uğradı, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Vatandaşımızın görüşleri bizler için çok önemli. Kreş açılması, kapalı pazaryeri, otopark, belediye kafe gibi talepler aldık. Projeleri önem sırasına göre değerlendireceğiz. En kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız” ifadesini kullandı.