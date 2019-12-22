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    22.12.2019 - 00:03 |

    Halk, hizmetini seçiyor

    Bodrum Belediyesi, her mahalleye yapacağı hizmeti önce halka sormak amacıyla ‘Söz Sende’ projesini hayata geçirdi. İlk referandum Konacık ve Çırkan mahallelerinden başladı.

    Halk, hizmetini seçiyor

     Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan projede, Bodrum Belediyesi mahalleye getirilecek hizmetler öncesi halkın da görüşlerini almak için sandıklar kurdu.

    Konacık Pazaryeri, Sanayi Sitesi ve Çırkan 1071 Kafe önüne kurulan sandıklarda, Konacık ve Çırkan mahallelerinde yaşayan vatandaşlara öncelikli olarak hangi hizmetleri istediği soruldu.

    Kreş ve pazaryeri

    Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da kurulan sandık yerlerine uğradı, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

    Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Vatandaşımızın görüşleri bizler için çok önemli. Kreş açılması, kapalı pazaryeri, otopark, belediye kafe gibi talepler aldık. Projeleri önem sırasına göre değerlendireceğiz. En kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız” ifadesini kullandı.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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