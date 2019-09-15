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    HaberlerEgeHalk Oyunları Şenliği’ne davet
    15.09.2019 - 02:01 |

    Halk Oyunları Şenliği’ne davet

    Burhaniye Belediyesi’nin “Dünyanın Tüm Renkleri Burhaniye’de Buluşuyor” sloganıyla düzenleyeceği ‘Halk Oyunları Şenliği’ 18 Eylül’de başlıyor.

    Halk Oyunları Şenliği’ne davet

    Bosna Hersek, Danimarka, Sırbistan, Burhaniye Gençlik Merkezi ve Mysia halk oyunları guruplarının gösterilerini sunacağı şenliğe herkesi davet eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Dünyanın çeşitli yerlerinin kültürlerini yakından tanıyacağız, gönül bağımızı oluşturacağız” dedi.

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