15.09.2019 - 02:01 |
Halk Oyunları Şenliği’ne davet
Burhaniye Belediyesi’nin “Dünyanın Tüm Renkleri Burhaniye’de Buluşuyor” sloganıyla düzenleyeceği ‘Halk Oyunları Şenliği’ 18 Eylül’de başlıyor.
Bosna Hersek, Danimarka, Sırbistan, Burhaniye Gençlik Merkezi ve Mysia halk oyunları guruplarının gösterilerini sunacağı şenliğe herkesi davet eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Dünyanın çeşitli yerlerinin kültürlerini yakından tanıyacağız, gönül bağımızı oluşturacağız” dedi.
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