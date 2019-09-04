04.09.2019 - 02:39
Halk oyunlarına kayıtlar başladı
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, halk oyunlarının her kesime ulaşmasını sağlamak için düzenlediği ücretsiz kursların yeni kayıt dönemi başladı.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.