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    HaberlerEgeHalk oyunlarıyla engelleri aşacaklar
    19.10.2019 - 01:56 |

    Halk oyunlarıyla engelleri aşacaklar

    Akhisar Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu tarafından kurulan ve Down Sendromlu bireylerin yer aldığı halk oyunları ekibi çalışmalarına başladı.

    Halk oyunlarıyla engelleri aşacaklar

    Gençler bu proje sayesinde sosyalleşirken bir yandan da verilen eğitimle yöresel oyunları öğrenecekler. Gençlerin aileleri de çalışma için Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Gençlerin ilk gün tanışma ve ısınma hareketleri ile oldukça heyecanlı geçti mutlulukları gözlerine yansıdı.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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