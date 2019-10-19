Halk oyunlarıyla engelleri aşacaklar

Gençler bu proje sayesinde sosyalleşirken bir yandan da verilen eğitimle yöresel oyunları öğrenecekler. Gençlerin aileleri de çalışma için Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Gençlerin ilk gün tanışma ve ısınma hareketleri ile oldukça heyecanlı geçti mutlulukları gözlerine yansıdı.