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    HaberlerEge‘Halk sağlığını çok önemsiyoruz’
    26.08.2019 - 07:50| İzmir DHA

    ‘Halk sağlığını çok önemsiyoruz’

    Narlıdere Belediyesi’nin temizlik çalışmaları kapsamında, yaz sıcaklarında kirlilik yayma ihtimali olan çöp konteynerlerine hijyenik bakım uygulanıyor.

    ‘Halk sağlığını çok önemsiyoruz’

    Narlıdere Belediyesi’nin temizlik çalışmaları kapsamında, yaz sıcaklarında kirlilik yayma ihtimali olan çöp konteynerlerine hijyenik bakım uygulanıyor. Belediye bünyesindeki özel donanımlı araç yardımı ile çöp kutularını yıkayan ekipler, özel ilaçlar kullanarak da konteynırları steril hale getiriyor, vatandaşların sağlığını koruyor. Temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Halk sağlığını korumak açısından çöp kutularının temizliği de bizler için önemli. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi. 

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