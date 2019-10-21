Halkalanan flamingolardan haber geldi

EGE Üniversitesi öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile flamingoların korunması ve izlenmesi amacıyla İzmir Kuş Cenneti’nde halkalanan 178 yavrudan ilk haber geldi. İtalya’ya ulaştığında yaralı olduğu belirlenen flamingolardan biri, tedavi edilip tekrar doğaya salındı. Akdeniz’deki flamingo popülasyonun yaklaşık yüzde 50’sinin İzmir Kuş Cenneti’nde ürediğini belirten halkalama sorumlusu ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Flamingoları korumak, balıkçılığı korumak anlamına geliyor. Beslendikleri karideslerin lavralarını midelerinden geri atar, çiftliklerdeki yavru balıklarda bu larvalarla beslenip gelişir” dedi. Onmuş ayrıca, İzmir’deki flamingoların tanıtılması gerektiğini belirtti, “Eş seçme törenleri dünyaca ünlü Flamenko dansına benziyor. Çok sayıda turisti kentimize çekebiliriz” dedi.