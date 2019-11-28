Halkçı başkan şeffaf yönetim

Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, 15 günde bir yaptıkları Halk Buluşmaları’yla sorunlara hızlı çözümler ürettiklerini dile getirdi, “Her harcamayı ve hizmeti paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın istediği hizmetleri hayata geçiriyoruz. Halkımız, kentin yönetiminde söz sahibi oluyor” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Akhisar Belediye Başkanı olan Eczacı Besim Dutlulu, göreve geldikleri kısa süre içinde kentin çehresini değiştirmeyi başardı. Şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinin sergilendiği Akhisar’da, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, seçimlerden önce verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Akhisar Belediye Başkanı olarak yoğun bir çalışma temposuyla 7,5 aylık görev süresini geride bırakan Besim Dutlulu, ilk bir yıllık görevinin dolmasına 4,5 ay kalmasına rağmen bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve önümüzdeki aylar ve yıllar için oluşturulan projeler hakkında bilgiler verdi. Göreve geldiğinin ilk haftasında, belediyenin borç ve alacak listesini, kamuoyuyla paylaşan Başkan Besim Dutlulu, başkan yardımcılarının ikisini (Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili) belediye meclis üyeleri arasından tercih ederken, birini de ilçede Tarım Müdürlüğü görevinde bulunan Bedri Türk’ten yana tercih etti. Başkan Dutlulu; tarım, sanayi ve turizm şehri olan Akhisar’da belediye başkan yardımcılığı görevlerinde stratejik atamalar yaptı.

560 yıllık gelenek sürüyor

Bahar ve yaz aylarında hayata geçen ve bu yıl 560’ıncısı düzenlenen geleneksel Çağlak Festivali’nde, gençlerin ve Akhisarlıların özlemi olan, halk konserleri, yerel müzik guruplarının geceleri, Hüsnü Kahraman Kültür Parkı içinde bulunan amfi tiyatroda ve konser alanında 3 ay boyunca sürdü. Konserlere çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşın da katılımıyla Akhisar tarihindeki en kalabalık konserlere imza atılmış oldu.

Açıkhava sinema geceleri

Tiyatro ve sanat atölyelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez hayata geçen Akhisar Belediyesi Açıkhava Sinema Günleri ile Akhisarlılar yaz akşamlarını açık havada aileleri ile birlikte sinema izleyerek de değerlendirdi. Bu etkinlik ile Akhisarlılar bir yandan sinema kültürlerini geliştirirken bir yandan da birbirinden güzel filmleri açık havada izleme şansı buldu.

Başkan Dutlulu, kentte yaşayan engelli bireylerin taleplerine hızlı çözümler üretmeye de devam ediyor. Akhisar Belediyesi Engelsiz Sosyal Tesisleri’nde açtıkları ve işletmesinin de çalışanlarının da engelli vatandaşların oluşturduğu Kafemiz adlı işletme ile engelli bireylerin hem sosyalleşmelerine hem de ekonomik olarak gelir elde etmelerine olanak sağladı.

Belediye, ekonomik gücü yetersiz olan ve yardım talebinde bulunan vatandaşların da umudu oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 8 ay içinde 31 bin 530 ihtiyaç sahibine ulaşarak yardım etti. Başkan Dutlulu, yardıma muhtaç olan Akhisarlıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti, yapılan yardımlarda insanlık onurunun da korunduğunu sözlerine ekledi.

Akhisar ürünleri dünya pazarında

Akhisar’ın kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak için birçok yerel ve ulusal medya kuruluşuyla söyleşiler yapan Başkan Dutlulu, yurt içi ve yurt dışında hayata geçen birçok fuarda Akhisar’ın zeytini başta olmak üzere gıda ürünlerini dünyaya tanıttı. Akhisar’da üretilen köfte, kokoreç, katmer, pideli paça ve diğer yemeklerin Akhisar’a özgü lezzetleri olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, kısa süre içinde kentte gurmelerin de katılacağı yemek festivalinin de yapılacağını müjdeledi. Başkan Dutlulu, bu sayede Akhisar lezzetlerini tüm dünya pazarına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

KİTAPLA BULUŞTURUYOR

Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz ve yoğun şekilde katılım olan Akhisar Belediyesi Kitap Günleri’nde on binlerce kitabı, on binlerce kişiyle buluşturduk. Çevre il ve ilçelerimizden yüzlerce vatandaşımız ve öğrencilerimiz birbirinden değerli yazar ve yayın evleri ile tanıştı. Kitap günleri ile keyifli ve eğitici bir etkinliği daha hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Dutlulu, Akhisar halkını kitaplarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

‘Bisikletli Şehir’

Daha önceki yıllarda başlayan Doğa Yürüyüşleri ile Bisiklet Turları’nın daha titiz ve disiplinli olarak sürdüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, sağlıklı yaşam için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi. ‘Bisikletli Şehir Akhisar’ sloganıyla her hafta Çarşamba günleri hayata geçen bisiklet turları ile gençler trafikte bisiklet kullanırken uymaları gereken kuralları öğrenirken, araç sürücüleri de bisiklet sürücülerine saygı göstermeyi öğreniyor.

Fabrika işçilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak olan Servis Bekleme Noktaları’nı hayata geçiren Başkan Dutlulu, “31 Mart seçimlerinden önce proje olarak yapma sözünü verdiğimiz işçi durakları olarak kullanılacak olan Servis Bekleme Noktaları’nı hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktalarda işçilerimiz kışın ayazından korunabilecek. Duraklarımızda klimalar ve vakit geçirebilecekleri dokümanlar yer alıyor. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.

KENT, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Güneş Enerjisi Santrali ile Akhisar’ın kendi elektriğini üreteceğini ifade eden Başkan Dutlulu, finansman temini konusundaki çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede sonuçlandırılacağını kaydetti. Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Akhisar’da temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi santrali kurmak istiyoruz. Buradan hem belediyemiz gelir elde edecek hem de belediyemiz tarafından Akhisar’a temiz enerji vermeye başlanacak. Projeyi hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir şehir bırakmak bizim tek derdimiz” şeklinde konuştu.

Eski belediye binası sanat merkezi oluyor

Akhisar’ın tam merkezinde bulunan ve yıllardır atıl halde bekleyen eski belediye binası için proje çalışmasının bittiğini ve ihaleye çıkma aşamasına geldiğini söyleyen Besim Dutlulu, “Şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olacak olan eski belediye binası için arkadaşlarımız teknik çalışmalarını bitirdi. İnşaatımız iki hafta içerisinde anıtlar kurulundan onay gelir gelmez başlayacak. Burası kültür ve sanat merkezi adı altında işleyecek. Kafe, mini tiyatro salonu, müzik gruplarımız için çalışma salonu ayrıca sanat atölyelerimiz olacak ve bunun dışında dernekler için de yer ayıracağız. O bölgeye halkımızın keyifle vakit geçirebileceği modern ve şık bir merkez haline getirmek istiyoruz. Benim hedeflerimden birisi de birinci yılıma kadar, yani 31 Mart’a kadar o binayı bitirmek” dedi.

VATANDAŞ SÖZ SAHİBİ

Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, 15 günde bir farklı mahallelerde yaptıkları Halk Buluşmaları’yla sorunlara hızlı çözümler ürettiklerini dile getirdi. Başkan Dutlulu, “Şeffaf ve hesap verebilir bir belediye olmayı en temel görevimiz olarak benimsedik. Her harcamayı ve hizmetleri halkımızla paylaşıyoruz. Halk buluşmalarımızda vatandaşlarımızın fikirlerini alıyor ve onların istediği hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bu sayede halkımızla karşılıklı iletişimimizi güçlendirirken sorunlarımıza hızlı çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda da halkımız kentin yönetiminde söz sahibi oluyor” dedi.

PERSONEL, HAKKINA KAVUŞTU

Bunların yanı sıra Mart ayından itibaren Akhisar Belediyesi çalışanları, yapılan toplu sözleşme ile 12 yıldır alamadıkları tüm sosyal haklarına kavuştu. Ayrıca belediye personelinin geçmiş dönemden kalan tüm borçları da ödendi. Sözleşmelerle ilgili konuşan Başkan Dutlulu, “Akhisar Belediyesi’nin kaynakları bundan sonra Akhisarlıların, Akhisar’da çalışan emekçilere aktarılacak. Rantçılara ya da belediye kaynaklarını nereye harcadığını bilmediğimiz insanlara bundan sonra musluğu kapatacağız. Bu yüzden kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz, konuşmamız, anlaşmamız, uzlaşmamız gerekiyorsa uzlaşacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bundan sonra Akhisar’ın kaynakları Akhisarlılara gidecek. Yeter ki, hep beraber iyi niyetli bir şekilde Akhisar için çalışmaya devam edelim” dedi.

CAN DOSTLARA ÖZEL PARK

Evcil hayvanların hiçbir vatandaşı rahatsız etmeden, rahatlıkla gezebilecekleri, egzersiz yapıp, sosyalleşebilecekleri bir alan yaratmak için harekete geçen Akhisar Belediyesi, Akhisar’da bir ilke imza atarak Gölet alanında ‘Köpek Parkı’ oluşturdu. Bu proje sayesinde hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebileceğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aynı zamanda halka açık alanlarda gezdirilen evcil hayvanlarla ilgili gelen şikayetlerin de önüne geçildiğini ifade etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda yol yapım çalışmalarına son sürat devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sorumluluk sahaları içerisindeki güzergâhlarda asfalt, sathi kaplama ve yol onarımlarını gerçekleştiriyor. isan ayından beri aralıksız süren çalışmalar kapsamında 88.500 m2’lik asfalt kaplama çalışması yaptıklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Başkan Dutlulu, 5 ayda yaptıkları asfalt çalışmalarının, Akhisar’ın son 5 yılda yaptığı asfalt çalışmasından daha fazla olduğunu ifade ederek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

TEMİZLİK TİMİ KURULDU

Akhisar Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşların sağlığı için temizlik timi kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü personelinden oluşan temizlik ekibi Akhisar’ın mahallelerinde vatandaşların temizlenmesini talep ettiği camiler, anayollar, tuvaletler, görüntü kirliliğine neden olan bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik timi tarafından yürütülen çalışmalarla camilerin temizlik ve bakımları yapılıyor, çöpler toplanıyor, cadde ve sokaklar süpürülüyor, yollar yıkanıyor, çöp konteynerleri dezenfekte edilerek yıkanıyor. Rutin çöp toplama ve temizlik işlemlerinden sonra park ve bahçelerde de budama çalışmaları yapılıyor. Halk sağlığı için temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’da başlattığımız temizlik seferberliği kapsamında camilerimizin, ana yollarımızın, sokaklarımızın tüm temizlik çalışmaları oluşturduğumuz temizlik timleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmetten halkımız oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Daha güzel ve temiz bir Akhisar için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.