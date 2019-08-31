31.08.2019 - 02:43
Halkçı belediyecilik herkese ışık tutacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı ziyaret etti. Karaca, “2023 ve 2024 hedeflerimizde Merkezefendi Belediyesi’nin ‘halkçı belediyecilik anlayışı’ hepimize ışık tutacak” dedi. Başkan Doğan, “Sosyal demokrat anlayışı uygulamaya çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.
'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.