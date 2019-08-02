Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 100 günlük görev süresini değerlendirdi. İlk olarak halkın belediyesi haline geldiklerini kaydeden Başkan Koştu, “Doğma büyüme bir Bergamalı olarak, her zaman hemşerilerimle bir aradaydım ve olmaya da devam edeceğim. Başkanlık makamının kapılarını açtık. Onlardan aldığımız güçle geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Harekete geçildi

Bergama’nın özelikle tarım, turizm ve belediyecilik anlamında hak ettiği yerde olmadığını ancak hükümetin desteğiyle önümüzdeki 5 yılda ilçeyi hizmetle tanıştıracaklarını anlattı.

Başkan Hakan Koştu 3 buçuk aylık süreçle ilgili şunları söyledi: “Seçimlerden önce sözünü verdiğimiz birçok projeden olan TOKİ konutlarında ilk etapta 293 vatandaşımız yararlanacak. İlçemizin büyük bölümünde doğalgazı yaygınlaştıracağız. Bozuk yolları Bergamamıza yakıştıramıyoruz. İZBAN, Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve İzmir-İstanbul Yolu projelerini çok önemsiyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artıracağız”