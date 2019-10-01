Hamallıkla başladı şimdi zirveye oturdu

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) Başarı Hikayeleri Sohbetleri’ne, İZSİAD ve Bortar Group Yönetim Kurulu Baskanı Hasan Küçükkurt konuk oldu. İş ve özel yaşamından, gençlere yol gösterecek kesitler anlatan Küçükkurt, “İşinizde başarılı olmak istiyorsanız, tüm bedeninizle, kalbinizle odaklanmalısınız” dedi. Bortar Group’un bugün bin kişiye istihdam sağlayan bir kurum olduğunu ve bu noktaya gelene kadar tüm ömrü boyunca çalıştığını anlatan Küçükkurt, şöyle konuştu:

“Tüm çocukluğum ve gençliğim çalışarak geçti. Halde hamallıkla başladığım iş yaşamımda hayatım boyunca insan biriktirmeye özen gösterdim. Bortar Catering’i kurarken o insanların desteği olmasa bugünlere gelemezdim. Veren el alan elden üstündür, hayatım boyunca bonkör olmaya çalıştım, iyilik yapmayı, karşılıksız iyilik yapmayı düstur edindim ve her zaman insan, dost biriktirdim. Hangi alanda, hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın, paylaşan, yardımsever insan olursanız başarıyı yakalarsanız. Elbette zorlu süreçler olur, yaşam sevincinizi asla kaybetmeyin ve direnin. Direnmek güzeldir”