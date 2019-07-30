Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 3 yıl önce ‘Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller’ sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen Hamilelik Okulu’nda 15. dönem sona erdi. Anne adaylarının sevincini Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci de paylaştı. Değirmenci, “Hamilelik Okulu hep devam etsin. Vatanını, milletini, bayrağını seven nesiller yetişsin” dedi.