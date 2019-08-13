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    HaberlerEge‘Hanutçuluk yapmayalım misafirler huzurlu olsun’
    13.08.2019 - 07:50

    ‘Hanutçuluk yapmayalım misafirler huzurlu olsun’

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilcileriyle birlikte daha da hareketlenen çarşı merkezlerindeki esnafla bayramlaştı.

    ‘Hanutçuluk yapmayalım misafirler huzurlu olsun’

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilcileriyle birlikte daha da hareketlenen çarşı merkezlerindeki esnafla bayramlaştı.
    “Lütfen hanutçuluk yapmayalım, mi- safirlerimizin huzurlu bir bayram tatili geçirmelerini sağla- yalım” çağrısında bulunan Başkan Aras’ın bir sonraki durağı ise Kızılağaç’taki kurban satış ve kesim yeri oldu.
    Bayramda hiçbir sorun yaşanmaması ve rahatsız edici görüntülerin olmaması için tüm personelin mesaide olduğunu dile getiren Başkan Aras, kendisine kurbanlık hediye eden Kerem Yaşar isimli vatandaşı da kırmadı; kurbanın ihtiyaç sahiplerine ve belediyenin geçici bakım evinde konaklayan misafirlere pay edilmesini istedi.

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