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    HaberlerEge Haberleri ‘Harcama yerine üretim’
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    28.12.2019 - 00:05 |

    ‘Harcama yerine üretim’

    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, ekonomideki yıl sonu verilerini masaya yatırdı. 2020’de büyümenin hızlanacağı öngörüldü

    ‘Harcama yerine üretim’

    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) aralık ayı toplantısında, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yaşadığı dalgalı süreç ve son çeyrekteki büyüme trendinin önemi gündeme geldi.

    ‘KOBİ’ler önemli’

    2019 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren büyümede yaşanan pozitif ivmenin 2020’de hızlanacağı yönünde umut verdiğini dile getiren EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, “Büyümenin oranı yanında, bileşenleri de önemli, özel tüketim ve devlet harcamalarına dayalı bir büyüme yerine, katma değerli üretime dayalı bir büyüme arzu ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için faiz indirimlerinin yanı sıra üretime ve ihracata dayalı ekonomiye geçilebilmesi için yapısal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi ve kural temelli bir ekonomik sistemin güçlendirilmesi gerekiyor. Günümüzde üretim ve sanayi, teknoloji ile dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu süreçte ne yaparsak yapalım odağımıza yüksek verimlilik ve yüksek katma değer artışı yaratacak üretimi koymalıyız. Vergiyi değil, üretimi artırmalıyız. Ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılması için de istihdam artırıcı politikaların geliştirilmesi önem arz ediyor. Ayrıca ekonominin lokomotifi KOBİ’leri her türlü finansman riskinden koruyacak önlemler artırılmalı” dedi.

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