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    HaberlerEge HaberleriHarikasın Manisa FK
    19.11.2019 - 00:01 |

    Harikasın Manisa FK

    Harikasın Manisa FK

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda Yeni Çorumspor’u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda tek yürek oldu.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup galibiyet sayısını 12’ye çıkaran siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını da 37’ye çıkardı. Maçın ardından soyunma odasında “Şampiyon Manisa” tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve yönetimin galibiyet sevinci adeta tavan yaptı. En yakın rakibinin 6 puan önünde zirveye ambargo koyan Manisa FK, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Ligde 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, 3 puanı Çorum’da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara armağan etti. Duygu dolu anlar yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, “Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bizlere yine büyük bir sevinç yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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