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    HaberlerEge Haberleri Harmandalı’da çatlak telaşı
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    25.12.2019 - 01:55 |

    Harmandalı’da çatlak telaşı

    İzmir’in çöpünün depolandığı bölge, vatandaşı tedirgin ediyor

    Harmandalı’da çatlak telaşı

    İKİ MAHALLEDE  SIKINTI VAR

    izmir’in Çiğli ilçesi Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.


    KUZU, YARIKTAN ÇIKTI

    Çatlakların, yer yer yarım metreyi bulduğunu belirten Zülfinaz Günay (39), “Bir koyunumuz doğurmuştu. Kuzusunu uzun süre aradık, en sonunda çatlağın içerisinde bulduk. Hepimiz korkuyoruz” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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