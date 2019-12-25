25.12.2019 - 01:55 |
Harmandalı’da çatlak telaşı
İzmir’in çöpünün depolandığı bölge, vatandaşı tedirgin ediyor
İKİ MAHALLEDE SIKINTI VAR
izmir’in Çiğli ilçesi Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.
KUZU, YARIKTAN ÇIKTI
Çatlakların, yer yer yarım metreyi bulduğunu belirten Zülfinaz Günay (39), “Bir koyunumuz doğurmuştu. Kuzusunu uzun süre aradık, en sonunda çatlağın içerisinde bulduk. Hepimiz korkuyoruz” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.