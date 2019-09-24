Hasret sona eriyor

Süper Lig’de futbol ve hentbolda İzmir’i temsil eden Göztepe, 11 yıl aradan sonra voleybolda da boy gösterecek. Antrenör İlker Alkan yönetiminde 16 kişilik kadrosuyla Gaziemir Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Rota Koleji’nin yarışmacı haklarını hiçbir bedel ödemeden aldı. Rota Koleji’nin teklifiyle gerçekleşen işbirliğinin ardından Göztepe filede yeniden faaliyete geçti.

‘2 yıl lige tutunacağız’

Amatör branşlar sorumlusu Deniz Durmaz, bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek Göztepe’nin kadın voleybolunda adını duyuracağını söyledi. Durmaz, “Rota Koleji’nin takımı 1. Lig’den çekmek istemesi üzerine bize teklifi oldu. Biz de sporcuların mağduriyet yaşamaması adına takımı bedelsiz olarak bünyemize aldık. Hem bizim hem de Rota’nın altyapısından gelen sporcularımız A takımda yer alacak. Dış transferde de birçok oyuncuya imza attırdık. Eğer voleybolcularımız başka kulübe transfer olursa gelirin yüzde 90’ı bize, yüzde 10’u da Rota Koleji’ne kalacak. 13 Ekim’de başlayacak lig maçlarını Atatürk Spor Salonu’nda oynayacağız. Hedefimiz 2 sene 1. Lig’de tutunup altyapıyı geliştirmek. Ardından kendimize önemli hedefler koyacağız” dedi.

‘Yuvama geri döndüm’

Göztepe Voleybol Antrenörü İlker Alkan ise yeniden yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Göztepe’de 2008 yılında da çalışan Alkan, “Ben heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim. Göztepelilere güzel bir voleybol takımı izletmek istiyoruz. Başkanımız Mehmet Sepil’in Türk sporuna ve Türk voleyboluna destek olmak istemesiyle bu oluşumu gerçekleştirdik. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun” yorumunu yaptı. Göztepe, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda bu sezon ezeli rakibi Karşıyaka’yla da derbide yeniden karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasındaki ilk derbiye Göztepe ev sahipliği yapacak.