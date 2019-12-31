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    31.12.2019 - 00:03 |

    Hastalar emin ellerde

    Çiğli Belediyesi’nin hasta, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği nakil hizmeti, günde 10 vatandaşa hizmet veriyor

    Hastalar emin ellerde

    Çiğli Belediyesi’nin hasta, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği nakil hizmeti, ayda 300 hasta taşıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, önce yaşlı, hasta ve engelli yurttaşlar için yapılan başvurular düzenli bir program halinde listeleniyor. Vatandaşlar, sağlık durumlarına göre Hasta Nakil Ambulansı, Hasta Nakil Aracı veya Engelli Aracı ile evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kurumlarına götürülüyor. Tedavilerinin bitiminde görevli sağlık personeller eşliğinde hastalar tekrar evlerine bırakılıyor.

    Tam teşekküllü

    Vatandaşların her türlü ihtiyaçıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Tam teşekküllü araçlarımız ve donanımlı personelimizle, günde 10 vatandaşımız olmak üzere, ayda 300 hasta, yaşlı ve engelli bireyimize hizmet veriyoruz” dedi.

     

    Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
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