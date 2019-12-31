Çiğli Belediyesi’nin hasta, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği nakil hizmeti, ayda 300 hasta taşıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, önce yaşlı, hasta ve engelli yurttaşlar için yapılan başvurular düzenli bir program halinde listeleniyor. Vatandaşlar, sağlık durumlarına göre Hasta Nakil Ambulansı, Hasta Nakil Aracı veya Engelli Aracı ile evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kurumlarına götürülüyor. Tedavilerinin bitiminde görevli sağlık personeller eşliğinde hastalar tekrar evlerine bırakılıyor.

Tam teşekküllü

Vatandaşların her türlü ihtiyaçıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Tam teşekküllü araçlarımız ve donanımlı personelimizle, günde 10 vatandaşımız olmak üzere, ayda 300 hasta, yaşlı ve engelli bireyimize hizmet veriyoruz” dedi.