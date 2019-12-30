30.12.2019 - 00:02 |
Hastalar ve doktorlar 2020’den sağlık diledi
Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde tedavi gören ve tedavisi tamamlanan hastalar, hekimler ve kliniğin diğer sağlık ve idari personeli erken yeni yıl kutlamasında buluştu.
Hastalıkların unutulup tatlı sohbetlerin yapıldığı kutlamada ortak dilek, “2020 sağlık, huzur getirsin” oldu. Sekiz ay önce başlayan radyoterapi uygulamalarından bugüne kadar 300’e yakın hasta yararlandı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.