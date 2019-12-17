Hastalığı engel olmadı

Muğla’da yaşayan, 10 yaşındaki disleksi hastası Ilgın Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü birincilikle kazandı, takdir topladı.Muğla’da yaşayan ilkokul birinci sınıfta öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi olduğu ortaya çıkan 5. sınıf öğrencisi Ilgın Durmuş (10), azmi sayesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü 97 kişinin içinden birincilikle kazandı. Özel bir kolejde 5’inci sınıf öğrencisi olan Ilgın, evinde piyano ve özel ders alırken, boş zamanlarında ‘Duman’ isimli kedisi ile zaman geçiriyor.

Tiyatro ve cimnastik

Konservatuvar sonuçları açıklandığı zaman birinci olduğuna şaşırdığını belirten Ilgın Durmuş, “Kitapları okurken harfleri karıştırıyorum. Harfler birbirlerinin arasına giriyor gibi oluyor. 3’üncü sınıfta sportif yetenek taramasına katıldım ve onu kazandım. Tiyatro ile cimnastiğe gidiyorum. Annemin hazırladığı ses kayıtlarıyla konservatuvar sınavına hazırlandım. Annem bana iki oyun seçti. Başarımı aileme, öğretmenlerime ve kedime borçluyum” dedi.

Anne Neslihan Durmuş da, kızının arkadaşlarına göre daha çok çalışması gerektiğini dile getirdi, “Piyano, yan flüt ve tiyatro eğitimi alıyor. Disleksi ile baş edebiliyor. Evladım ile gurur duyuyorum” diye konuştu. -CAVİT AKGÜN DHA