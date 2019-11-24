Hastalığına rağmen durmadı

Babasının ilkokulda aldığı dikiş makinesiyle örgü, kanaviçe, dantel gibi birçok el sanatını evde öğrenen ve kardeşlerine, komşularına elbiseler diken Değirmenci, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra 23 yaşında romatizmal bir hastalığa yakalandı. Ateşli dönemleri olan, sürekli ilerleyen ve eklemlerde tutukluk yaparak hareketi kısıtlayan bir hastalık olan Ankilozan Spondilit (AS), Değirmenci’nin üretmesine engel olmadı.



‘Canlarım benim’



Değirmenci, kızı Ela Bilir ile birlikte kıyafetinden yüz ifadesine kadar birçok farklı bebek tasarladı. Yaptıklarıyla gençlere mesaj vermek istediğini söyleyen Değirmenci, “Benim yaşım ileri olduğu halde, sağlıklı olmadığı halde bunlarla uğraşıyorum, üretiyorum. Gençler de boş durmasın. Bebekleri satışa gönderdiğimde, ‘Canlarım benim’ diye uğurluyorum. Hepsine isim koyuyorum. Araştırıyorum, hayal ediyorum. Tasarımlarımı o an içimden nasıl geliyorsa öyle yapıyorum. Güzel şeyler çıkıyor, aldığımız tepkiler çok güzel. Türkiye’nin brçok yerine ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.



