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    24.11.2019 - 03:05 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Hastalığına rağmen durmadı

    İzmir’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Gülderen Değirmenci (70), ‘Çocuğunuza bir tutam sevgi uzatın’ sloganıyla yola çıkarak 25 yıl önce oyuncak bebekler yapmaya başladı.

    Hastalığına rağmen durmadı

    Babasının ilkokulda aldığı dikiş makinesiyle örgü, kanaviçe, dantel gibi birçok el sanatını evde öğrenen ve kardeşlerine, komşularına elbiseler diken Değirmenci, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra 23 yaşında romatizmal bir hastalığa yakalandı. Ateşli dönemleri olan, sürekli ilerleyen ve eklemlerde tutukluk yaparak hareketi kısıtlayan bir hastalık olan Ankilozan Spondilit (AS), Değirmenci’nin üretmesine engel olmadı.

    ‘Canlarım benim’

    Değirmenci, kızı Ela Bilir ile birlikte kıyafetinden yüz ifadesine kadar birçok farklı bebek tasarladı. Yaptıklarıyla gençlere mesaj vermek istediğini söyleyen Değirmenci, “Benim yaşım ileri olduğu halde, sağlıklı olmadığı halde bunlarla uğraşıyorum, üretiyorum. Gençler de boş durmasın. Bebekleri satışa gönderdiğimde, ‘Canlarım benim’ diye uğurluyorum. Hepsine isim koyuyorum. Araştırıyorum, hayal ediyorum. Tasarımlarımı o an içimden nasıl geliyorsa öyle yapıyorum. Güzel şeyler çıkıyor, aldığımız tepkiler çok güzel. Türkiye’nin brçok yerine ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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