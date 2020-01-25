Hastane yolu için belediye devrede

600 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde taş duvar işinin tamamlandığını belirten Başkan Tokat, “İkinci etap olarak sıcak asfalt kaplama, orta refüş ve kaldırım düzenleme çalışmasına başlanacak. İmar planında ki yol bu değil. Biz halkımızın hastane hizmetlerinden yararlanması adına duruma el attık” dedi.