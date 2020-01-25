25.01.2020 - 04:15 |
Hastane yolu için belediye devrede
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yapılmakta olan Devlet Hastanesi ulaşım yolunda incelemelerde bulundu.
600 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde taş duvar işinin tamamlandığını belirten Başkan Tokat, “İkinci etap olarak sıcak asfalt kaplama, orta refüş ve kaldırım düzenleme çalışmasına başlanacak. İmar planında ki yol bu değil. Biz halkımızın hastane hizmetlerinden yararlanması adına duruma el attık” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.