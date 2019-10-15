15.10.2019 - 01:18 |
Hastanede deprem ve yangın tatbikatı
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Temsili deprem anında binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Ardından deprem sonrası çıkan yangına müdahalede bulunuldu. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, önceliğin can sağlığı olduğunu söyledi. l DHA
Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.