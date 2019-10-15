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    HaberlerEgeHastanede deprem ve yangın tatbikatı
    15.10.2019 - 01:18 |

    Hastanede deprem ve yangın tatbikatı

    Hastanede deprem ve yangın tatbikatı

    MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Temsili deprem anında binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Ardından deprem sonrası çıkan yangına müdahalede bulunuldu. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, önceliğin can sağlığı olduğunu söyledi. l DHA

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