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    HaberlerEge‘Hatalardan ders çıkardık’
    09.08.2019 - 02:32

    ‘Hatalardan ders çıkardık’

    Yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, Teknik Direktör Tamer Tuna değerlendirmelerde bulundu.

    ‘Hatalardan ders çıkardık’

    Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiklerini ve travma yaşadıklarını belirten genç teknik adam, “Düşme korkusunu hissetiğimiz sezondan önemli dersler ve tecrübeler çıkardık. Antalyaspor maçıyla birlikte tüm sezon takım olma olgusunu sürdüreceğiz” dedi.

    “Gençler ışıl ışıl”

    Gelecek vaad eden yetenekli gençlerin kadrolarında olduğunu anlatan Tuna, “Aramızda yenetekli gençler var. Oyuncularımızın lige hazırlanması ve güç durumlarla başa çıkabilme becerisi kazanmaları için iyi bir geçiş yaşadık. Futbolcularımız bireysel gelişimlerini sağlayıp bunu takımla birleştirdiklerinde çok daha farklı bir Göztepe ortaya çıkacaktır. Taraftara iyi bir takım seyrettirmek istiyorsak, hedefe odaklanmayı sağladığımızda genç yaşlı ayırt etmeden bir bütünleşme yakalamalıyız. Kampta 4 hazırlık maçı oynadık. Gol pozisyonlarına girme, ceza sahasında topla buluşma oranlarımız ve pozisyon alma yönetimimiz çok iyiydi. Kendimizi eleştirdiğimiz yönlerimizi doğru çalışma ile iyi noktaya taşıyabileceğimizi biliyorum” diye konuştu.

     

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