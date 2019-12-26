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    HaberlerEge Haberleri ‘Hatırını sormadığımız hemşerim kalmayacak’
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    26.12.2019 - 07:50 |

    ‘Hatırını sormadığımız hemşerim kalmayacak’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, taksi şoförleri ve durak sahipleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

    ‘Hatırını sormadığımız hemşerim kalmayacak’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, taksi şoförleri ve durak sahipleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Taksi şoförlerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantılarda Başkan Günel’e Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten eşlik etti.

    ‘Kentin vitrini’

    Taksi şoförlerinin vatandaşların can güvenliğini koruma hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirten Başkan Günel, “Bir turizm kenti olan Kuşadası’nda taksi şoförleri kentin vitrinidir.
    Kentimize gelen turistlerle en çok muhatap olan kişiler sizlersiniz. Sizden isteğimiz görevinizi büyük bir titizlikle yapmanız. Sorunlarınızı az çok tahmin ediyoruz. Kuşadası trafiğinde yaşanan problemleri kökünden çözeceğiz. Hatırını sormadığım, sorununu dinleyip çözüm aramadığım hemşerim kalmayacak. Ben sizden biriyim, sizin aranızda olmaya devam edeceğim” dedi.

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