Hava Ambulans Çalıştayı İzmir’de

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hava Ambulans Çalıştayı, İzmir Urla Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Similasyon Merkezi’nde başladı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Semih Korkut başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, ülke genelinde helikopter ambulansların konuşlu bulunduğu 17 bölgenin il ambulans servisi başhekimleri katıldı. Korkut, dünyanın en genç ve en iyi hava ambulansı filosuna sahip olduklarını, 3 ambulans uçak ve 17 ambulans helikopter ile 17 bölgede tüm Türkiye’ye hizmet verildiğini belirtti.