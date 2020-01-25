Havacılık turizmi hızla gelişiyor

Gelişmenin Saruhanlı için büyük bir prestij olduğunu dile getiren Belediye Başkan Zeki Bilgin, “Bölgemizin yamaç paraşütü sporcuları için cazip hale gelmesi, hem sportif havacılık camiasına hem de Saruhanlı’nın yurt çapında tanınmasına ve gelişip çekici bir turizm merkezi olmasına katkı sağlayacak” dedi.