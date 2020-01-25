25.01.2020 - 04:09 |
Havacılık turizmi hızla gelişiyor
Saruhanlı İlçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’ndeki 430 rakımlı Çınarlıtepe’nin Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenmesinin ardından bölge yamaç paraşütü sporcularının akınına uğramaya başladı.
Gelişmenin Saruhanlı için büyük bir prestij olduğunu dile getiren Belediye Başkan Zeki Bilgin, “Bölgemizin yamaç paraşütü sporcuları için cazip hale gelmesi, hem sportif havacılık camiasına hem de Saruhanlı’nın yurt çapında tanınmasına ve gelişip çekici bir turizm merkezi olmasına katkı sağlayacak” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.