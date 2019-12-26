İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumları hava aracı Skycopter’ı inceledi, “Bir okulda hava aracı olması çok değerli, çünkü havacılık konusunda ülkemiz geride. Ülkemizde havacılığın gelişmesi adına okulunuzdaki bu dersler çok önemli, kutluyorum” dedi. Kurumu ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya’yla sohbet eden Soyer, “Sivil havacılık ülkemizde ne yazık ki istenilen seviyede değil. İzmir’de sivil havacılığı desteklemek gerekir. Havacılık virüs gibi kişiyi etkiliyor, ben de bugün bu virüse bulaştım” diyerek, yapılan çalışmaları ilgiyle dinledi.

Oğuzhan Özkaya da, “Okul bahçesindeki uçak öğrencilerimin hayaliydi, birçoğu uçmayı ve gökyüzü ile ilgili meslekleri tercih etmeye başlayınca onların uçma hayalini de gerçekleştirmek istedik” dedi.