04.11.2019 - 07:50 |
Havada teklif
İzmir’de yaşayan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği mezunu Emre Sarıca (28) aynı bölümden mezun kız arkadaşı Rabia Sarsu’ya (26) gökyüzünde yamaç paraşütüyle açtığı ‘Benimle evlenir misin? ‘ yazılı pankart ile evlilik teklifi etti.
İzmir’de yaşayan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği mezunu Emre Sarıca (28) aynı bölümden mezun kız arkadaşı Rabia Sarsu’ya (26) gökyüzünde yamaç paraşütüyle açtığı ‘Benimle evlenir misin? ‘ yazılı pankart ile evlilik teklifi etti. Gökyüzünde evlilik teklifi alan Sarsu, indiğinde kendisi için hazırlanan sürprizi görünce şaşkına döndü. Önünde diz çöküp yüzüğü uzatan Sarıca’nın teklifine genç kız ‘evet’ yanıtını verdi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.