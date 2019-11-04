Havada teklif

İzmir’de yaşayan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği mezunu Emre Sarıca (28) aynı bölümden mezun kız arkadaşı Rabia Sarsu’ya (26) gökyüzünde yamaç paraşütüyle açtığı ‘Benimle evlenir misin? ‘ yazılı pankart ile evlilik teklifi etti. Gökyüzünde evlilik teklifi alan Sarsu, indiğinde kendisi için hazırlanan sürprizi görünce şaşkına döndü. Önünde diz çöküp yüzüğü uzatan Sarıca’nın teklifine genç kız ‘evet’ yanıtını verdi.