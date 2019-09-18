Havai fişek bütçesi fidana

Kortej yürüyüşü ve törenlerin ardından Çeşme Amfi Tiyatro’da Volkan Konak sahne aldı. En sevilen şarkılarını Çeşme’nin kurtuluşu için seslendiren Konak, zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Konser sonrası Volkan Konak’a çiçek vermek için sahneye çıkan Başkan Ekrem Oran, bu yıl havai fişek gösterisi bütçesiyle fidan dikeceklerini belirtti.



Başkan Oran, “Biz bu yıl havai fişek gösterisi yapmadık. Havai fişek bütçesi ile yanan ormanlarımıza fidan dikeceğiz. Bu gök kubbenin altında Çeşme var olduğu sürece, aşk kazanacak, sevda kazanacak, Cumhuriyet’in aydınlık insanları kazanacak, biz kazanacağız” diye konuştu.