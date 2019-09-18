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    HaberlerEgeHavai fişek bütçesi fidana
    18.09.2019 - 03:08 | | YUSUF ÇINAR

    Havai fişek bütçesi fidana

    Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

    Havai fişek bütçesi fidana

    Kortej yürüyüşü ve törenlerin ardından Çeşme Amfi Tiyatro’da Volkan Konak sahne aldı. En sevilen şarkılarını Çeşme’nin kurtuluşu için seslendiren Konak, zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Konser sonrası Volkan Konak’a çiçek vermek için sahneye çıkan Başkan Ekrem Oran, bu yıl havai fişek gösterisi bütçesiyle fidan dikeceklerini belirtti.

    Başkan Oran, “Biz bu yıl havai fişek gösterisi yapmadık. Havai fişek bütçesi ile yanan ormanlarımıza fidan dikeceğiz. Bu gök kubbenin altında Çeşme var olduğu sürece, aşk kazanacak, sevda kazanacak, Cumhuriyet’in aydınlık insanları kazanacak, biz kazanacağız” diye konuştu.

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