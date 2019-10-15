Havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden gelen günübirlik ziyaretçilerle doldu. Kimileri sahil boyunda yürüyüş yaparken kimileri de gezi tekneleriyle turlara katıldı. Foça’nın her yerinden denize girmenin rahatlığını yaşayan çok sayıda vatandaş da yüzüp, ekim ayının ortasında güneşlenmenin tadını çıkardı. l SEYFİ GÜL DHA