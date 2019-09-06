‘Hayal ettiğimiz Göztepe çok yakında vizyonda’

Sezona kötü başlayan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil sessizliğini bozdu. Yapılan yanlışlar hakkında özeleştirilerde bulunan Sepil, “Hayallerimiz ilk 4 sene istediğimiz gibi geçti. Takımı 2. Lig’den Süper Lig’e çıkardık. Süper Lig’de ilk yıl başarılı geçti. Özellikle 6. olduğumuz sezondan sonra geçen sene birçok kurgu hataları yaptığımızı kabul ediyorum” dedi. Yeni sezona da etkili başlayamadıklarını belirten Başkan Sepil, “Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Son transferlerle kadronun güçlendiğini ve alternatiflerin çoğaldığını düşünüyorum.

‘Kenetleneceğiz’

Stadımız ligin ikinci yarısının ilk maçına hazır olacak. Türkiye’nin en güzel stadı ve İzmir’in buluşma noktası olacak. Kısacası şimdi tüm camia olarak kenetlenme zamanı. Hayal ettiğimiz, arzuladığımız Göztepe’yi el birliğiyle vizyona çıkaracağız” dedi.