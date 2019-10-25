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    HaberlerEge‘Hayal kurmayı bırakmayın’
    25.10.2019 - 07:50 |

    ‘Hayal kurmayı bırakmayın’

    Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor’ etkinliği kapsamında roman ve öykü yazarı İclal Dikici, miniklerin konuğu oldu.

    ‘Hayal kurmayı bırakmayın’

    Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor’ etkinliği kapsamında roman ve öykü yazarı İclal Dikici, miniklerin konuğu oldu. Barış Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Dikici, çocuklara hayal kurmanın ve bunları yazıya dökmenin önemini anlattı. Yazarlığa nasıl başladığını ve şu ana kadar yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi veren Dikici, onlara ‘Sizin en büyük hazineniz nedir?’ sorusunu yöneltti. Çocuklar da en büyük hazineleri olarak aile ve arkadaşlarını gördüklerini vurguladı. Etkinlikte ayrıca Dikici, Teneke Uygarlığı ve En Büyük Hazinem adlı kitaplarını da minikler için imzaladı. ‘Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor’ programı, her ay başka bir semt merkezinde ve farklı yazarların katılımıyla düzenlenmeye devam edecek.

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