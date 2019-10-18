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    HaberlerEgeHayalden gerçeğe
    18.10.2019 - 00:33 |

    Hayalden gerçeğe

    Çocukluğunda televizyonda izlediği tenis maçından heveslenerek, şampiyon tenisçi olmayı hayal eden işitme engelli milli sporcu Tutem Banguoğlu, “2021’de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yeniden madalya kazanmak istiyorum” dedi.

    Hayalden gerçeğe

    İzmir’de oturan Banguoğlu, hayalini kurduğu, şampiyonluk yaşamak istediği tenisle 8 yıl önce tanıştı. İşitme engelli sporcuların fotoğraflarına bakarken tenis sporcularını farkeden Banguoğlu, spor kulübüne yazıldı. Tenis antrenmanlarındaki ilk yılının ardından Türkiye ikinciliği kazanan Banguoğlu, 7 yıldır ay yıldızlı formayı giyen Banguoğlu, bu yıl Türkiye şampiyonu oldu.

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