18.10.2019 - 00:33 |
Hayalden gerçeğe
Çocukluğunda televizyonda izlediği tenis maçından heveslenerek, şampiyon tenisçi olmayı hayal eden işitme engelli milli sporcu Tutem Banguoğlu, “2021’de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yeniden madalya kazanmak istiyorum” dedi.
İzmir’de oturan Banguoğlu, hayalini kurduğu, şampiyonluk yaşamak istediği tenisle 8 yıl önce tanıştı. İşitme engelli sporcuların fotoğraflarına bakarken tenis sporcularını farkeden Banguoğlu, spor kulübüne yazıldı. Tenis antrenmanlarındaki ilk yılının ardından Türkiye ikinciliği kazanan Banguoğlu, 7 yıldır ay yıldızlı formayı giyen Banguoğlu, bu yıl Türkiye şampiyonu oldu.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.