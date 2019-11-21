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    HaberlerEge HaberleriHayali için köyünde yaşam alanı kurdu
    21.11.2019 - 02:20 | | CAVİT AKGÜN DHA

    Hayali için köyünde yaşam alanı kurdu

    Muğlalı turizmci Çağlar Bozkurt, gençlik hayali için kolları sıvadı. 10 milyon liralık yatırımla köyüne doğal yaşam alanı kazandırdı

    Hayali için köyünde yaşam alanı kurdu

    Muğlalı turizmci Çağlar Bozkurt (40), doğup büyüdüğü köyüne, yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla doğal yaşam alanı kazandırdı. Menteşe’nin kırsal Yenice Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Bozkurt, 17 yaşına kadar tarımla uğraştı. Muğla’da lise eğitimini tamamlayan Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi’nin otomotiv bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl turizm acentesinde çalıştı. Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde ailesi tarafından işletilen apart otelin başına geçen Bozkurt, çocukluk hayali olan tarım ve turizmi bir arada buluşturmak için kolları sıvadı.

    Hayali için köyünde yaşam alanı kurdu



    Huzur bulacaklar

    Yenice’de, 2006 yılında 40 dönümlük arazi satın aldı. 2017’de başlatılan inşaat çalışmasında arazinin 1500 metrekarelik kısmına 10 otel odası, 2’si ahşap, 2’si taş olmak üzere 4 ev, çarşı merkezi, eğitim alanları, yoga salonu, ahırlar, seralar, doğal gölet, hamam, amfi, 80 kişilik toplantı salonu, yöresel mutfak, zeytinyağı müzesi, taş un değirmeni yapıldı.

    Bu yılın nisan ayında resmi açılışı yapılacak tesise gelecek yerli ve yabancı turistler, bahçelerden toplayacakları sebzeleri kendileri pişirerek yeme fırsatı bulacak. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Bozkurt, “Yerli ve yabancı turistler buraya geldikleri zaman huzur bulacak” diye konuytu. Eşine her zaman destek olan Müjde Bozkurt da, ‘Kapımız herkese açık” dedi.

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