BİST113.3290EURO6,590,01USD5,94-0,01ALTIN287,090,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hayalim Avrupa’da oynamak’
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 |

    ‘Hayalim Avrupa’da oynamak’

    Süper Lig’de 2-1 kazanılan Galatasaray karşılaşmasında galibiyet golünü atan Göztepe’nin alt yapısından yetişen kanat oyuncusu Halil Akbunar, en büyük hayalinin sarı kırmızılı formayı Avrupa arenasında da terletmek olduğunu söyledi.

    ‘Hayalim Avrupa’da oynamak’

    Altyapısından çıktığı Göztepe’de 2011-12 sezonundan beri 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, “Hedefimiz yeni stadımızın açılışıyla birlikte üst sıralar. Yukarılara oynayacağız. Benim önceliğim Göztepe forması ile Avrupa’da mücadele etmek. Bunun için hepimiz mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

    “Puanla döneceğiz”

    Galatasaray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadıklarını ancak artık önlerinde pazar günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını anlatan Halil, “Bu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak alternatiflerimiz de çok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maça da 3 puan için çıkacağız ve oradan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galip gelemesek bile kesinlikle iyi bir oyun ortaya koyacağız. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçıyla da yeni stadımızın açılışını yapacağız. Bu yönüyle de güzel bir olay olacak. Beşiktaş’a karşı da 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için
    Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendiKomedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelenediğini duyurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber