‘Hayalim Avrupa’da oynamak’

Altyapısından çıktığı Göztepe’de 2011-12 sezonundan beri 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, “Hedefimiz yeni stadımızın açılışıyla birlikte üst sıralar. Yukarılara oynayacağız. Benim önceliğim Göztepe forması ile Avrupa’da mücadele etmek. Bunun için hepimiz mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

“Puanla döneceğiz”

Galatasaray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadıklarını ancak artık önlerinde pazar günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını anlatan Halil, “Bu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak alternatiflerimiz de çok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maça da 3 puan için çıkacağız ve oradan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galip gelemesek bile kesinlikle iyi bir oyun ortaya koyacağız. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçıyla da yeni stadımızın açılışını yapacağız. Bu yönüyle de güzel bir olay olacak. Beşiktaş’a karşı da 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.