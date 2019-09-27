27.09.2019 - 01:44 |
Hayalindeki kenti STK’lara anlattı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki bütün sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle belediye meclis salonunda bir araya geldi.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, Çiğli’de yapılması planlanan projeleri açıkladı. Geleceğin kenti Çiğli’yi birlikte inşa etmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Hazırladığımız projeler Çiğli’nin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, Çiğli’yi denize buluşturacak önemli hizmetleri içeriyor” dedi.
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