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    HaberlerEgeHayalindeki kenti STK’lara anlattı
    27.09.2019 - 01:44 |

    Hayalindeki kenti STK’lara anlattı

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki bütün sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle belediye meclis salonunda bir araya geldi.

    Hayalindeki kenti STK’lara anlattı

    Yaklaşık üç saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, Çiğli’de yapılması planlanan projeleri açıkladı. Geleceğin kenti Çiğli’yi birlikte inşa etmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Hazırladığımız projeler Çiğli’nin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, Çiğli’yi denize buluşturacak önemli hizmetleri içeriyor” dedi.

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