Hayalini anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’in Denizci Başkenti İzmir - İzmir Deniz Festivali Çalıştayı’nda; akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tasarımcılar ve öğrencilerle, kenti denizle daha çok buluşturacak fikirler üretmek için bir araya geldi. Konuşmacılar; kentin denizcilik potansiyelinin çok yüksek olduğunu, Denizcilik Festivali için her türlü katkıya hazır olduklarını ifade etti.



İzmir’in liman şehri olarak kurulduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “İzmir için stratejimiz bu yüzden denizi temel alıyor. Bu yolda bir de hayalim var, İzmir’e bir Deniz Bilimleri Üniversitesi” dedi. Ortaya çıkan fikirler şunlar oldu:



“Gastro Denİzmir Organizasyonu, yılın 12 ayı açık olacak olimpik konseptte kapalı merkez yapılması, İzmir Körfezi’nde ve ilçelerde tekne park yerleri, Denizcilik Kültür Merkezi kurulması ve denizcilik eğitimi verilmesi, İzmir Deniz Müzesi kurulması, Konak Pier İskelesi’ne 14/15’inci yüzyıllara ait büyük ebatlı tarihi bir Osmanlı kadırgası replikası yaptırılması.”

İyilik maratonu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Kasım’daki 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak. Gençlere eğitim bursu fonu oluşturabilmek için BALEV ile ‘iyilik peşinde’ koşacak olan Soyer, “Yönetim kurulunda görev aldığım BALEV ile eğitim aşkına maratonda olacağız” dedi.



Urla’ya yelken merkezi



Çalıştayda konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, İzmir’den pek çok başarılı yelken sporcusu yetiştiğini belirtti, “Federasyon olarak, Urla İçmeler’de, Türkiye’nin en büyük yelken merkezini oluşturmayı planlıyoruz. İzmir Valiliği’nden yer tahsisi yapıldı” dedi.