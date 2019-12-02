02.12.2019 - 07:50 |
Hayalleri, ekmeğe dönüştü
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, minikleri ağırladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, minikleri ağırladı. Çocukları ekmek israfının önlenmesi konusunda bilgilendiren Fırıntaş Ekmek Üretim Tesisleri, Namık Kemal İlkokulu ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kreşte eğitim gören öğrencilere ekmek yapımını öğretti. Başlarına bone giyerek tezgah başına geçen minik öğrenciler, önce hamur yoğurdu daha sonra kendi elleriyle şekil verdikleri ekmeklerin pişme aşamalarına tanıklık etti. Ekmek üretim alanlarını gözlemleme fırsatı bulan minikler, ekmeğin, fiziksel gelişimleri üzerindeki önemini de yerinde öğrendi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.