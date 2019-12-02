Hayalleri, ekmeğe dönüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, minikleri ağırladı. Çocukları ekmek israfının önlenmesi konusunda bilgilendiren Fırıntaş Ekmek Üretim Tesisleri, Namık Kemal İlkokulu ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kreşte eğitim gören öğrencilere ekmek yapımını öğretti. Başlarına bone giyerek tezgah başına geçen minik öğrenciler, önce hamur yoğurdu daha sonra kendi elleriyle şekil verdikleri ekmeklerin pişme aşamalarına tanıklık etti. Ekmek üretim alanlarını gözlemleme fırsatı bulan minikler, ekmeğin, fiziksel gelişimleri üzerindeki önemini de yerinde öğrendi.