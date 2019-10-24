24.10.2019 - 02:31 |
Hayat kurtaran eğitimler
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği “Benim Mahallem” projesi kapsamında vatandaşlara ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.
Katılımcılara belgelerini veren Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Amacımız can kayıplarını en aza indirgemeye katkı sağlamak” dedi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.