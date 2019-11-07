28 Ağustos 2019’da çıkan yangında İtfaiye erleri tarafından kurtarılan ve yapılan kalp masajıyla hayata dönen, 9 yaşındaki Alara Vardar, kendisini kurtaran itfaiye erleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Ziyarette, İtfaiye erleri Hilmi Yaraşan, Salih Akgün, Burak Arga, Serdar İpek ve Mustafa Altıok, Alara Vardar’ın babaannesi Gülşen, annesi Arzu ve babası Turgay Vardar da yer aldı. Başkan Ergün, Alara’ya “Yanıklara hiç takılma, Allah beterlerinden saklasın. Sana verdiğim Nutuk’u mutlaka oku. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin görevleri. İkinci baharını yaşadığın için hayata hoş geldin. Geçmiş olsun” dedi. Başkan Ergün, İtfaiye erlerine teşekkür etti, “Cihan Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Alara’yı yangından çıkartan ve sağlık ekiplerine teslim eden sen olmuşun. Arkadaşların da katkıları olmuş” dedi.