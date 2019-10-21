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    HaberlerEge‘Hayatımız maden’
    21.10.2019 - 01:22 |

    ‘Hayatımız maden’

    ‘Hayatımız maden’

    Türkiye’ye 2018 yılında 916 milyon dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, en büyük katkıyı sağlayan üyeleri için Muğla, İzmir, Denizli ve Afyon’da düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri” serisinin 2019 finalini, yarın akşam Bursa’da düzenleyeceği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”yle yapıyor.

    ‘2020’de hedefimiz büyük’

    Türk madencilik sektörünün 2018 yılında 4 milyar 561 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Dokuz ilin maden sektöründeki ihracatı 2 milyar 605 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin kalkınması adına “Hayatımız Maden” sloganıyla üretmeye, ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. 2020 yılında düzenleyeceğimiz ödül törenlerinde ödül alacak üye sayımızın 200’ü aşmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

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