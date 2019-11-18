‘Hayatın stresinden yogayla kurtulun’

Günlük yaşamın getirdiği fiziksel ve ruhsal yorgunluğun vücut sağlığı açısından pek çok olumsuz etkiye yol açtığını belirten Seviğ, yoganın fiziksel zindelik ve vücut direncini artırmasının yanı sıra, kişinin kendi iç huzurunu ve gerçek potansiyelini ortaya çıkardığını dile getirdi. Kaman Life’ta alanında deneyimli 3 eğitmenle birlikte çalıştıklarını kaydeden Seviğ, “Birey ve gruplara yönelik temel yoga, çocuk yogası, hamile yogası, vinyasa yoga, hatha yoga dersleri veriyoruz. Ayrıca, genel vücut sağlığını iyileştirmek için oluşturulan bir egzersiz sistemi olan pilates konusunda da eğitimlerimiz sürüyor” dedi.

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