Hayatları kolaylaştı

Torbalı’da görme engelli öğretmen İdris Ekinci, kendi yaşadığı sorundan yola çıktı; öğrencileriyle birlikte kafelere Braille alfabesiyle mönü hazırladı.İZMİR’in Torbalı ilçesinde yaşayan, görme engelli rehberlik öğretmeni İdris Ekinci, öğrencilerle birlikte görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için başlattığı projesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık örneği oluşturdu. Öğrenciler, görme engellilerin kafe ve restoranlarda tercih edeceği yiyecek ve içecekler ile fiyatlarını daha rahat öğrenebilmeleri için Braille alfabesiyle işletmelere mönü hazırladı. 12 işletmenin mönüsü, elektronik ortamda Braille alfabesiyle hazırlandı.

Sosyal sorumluluk ödülü

Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’ verilen proje, hem öğrencilerde empati duygusu geliştirmesini hem de görme engellilerin gittikleri yerlerde kendi seçimlerini daha rahat yapabilmelerini sağladı. Gittiği kafe ve restoranlarda kendisinin de zorlanması üzerine bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini belirten İdris Ekinci, “Ben de restoran ve kafelere gittiğimde Braille alfabesiyle mönü olmadığı için zorlanıyordum, birilerine okutmak zorunda kalıyordum. Bazen karşımızdakini daha fazla yormayalım diye istemediğimiz bir seçimi yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu projeyle gerçek bir sorunu çözüme ulaştırdık” dedi. Bu projeyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren 12’nci sınıf öğrencisi Gamze Can da, “Bunları hazırlarken biz de kendimizi onların yerine koyduk. Onların yaşadığı zorlukları hissettik” diye konuştu.