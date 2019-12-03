BİST108.2270,21EURO6,36-0,15USD5,73-0,13ALTIN271,890,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Hayatları kolaylaştı
    ABONE OL
    03.12.2019 - 00:11 | | HANDE NAYMAN DHA

    Hayatları kolaylaştı

    Hayatları kolaylaştı

    Torbalı’da görme engelli öğretmen İdris Ekinci, kendi yaşadığı sorundan yola çıktı; öğrencileriyle birlikte kafelere Braille alfabesiyle mönü hazırladı.İZMİR’in Torbalı ilçesinde yaşayan, görme engelli rehberlik öğretmeni İdris Ekinci, öğrencilerle birlikte görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için başlattığı projesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık örneği oluşturdu. Öğrenciler, görme engellilerin kafe ve restoranlarda tercih edeceği yiyecek ve içecekler ile fiyatlarını daha rahat öğrenebilmeleri için Braille alfabesiyle işletmelere mönü hazırladı. 12 işletmenin mönüsü, elektronik ortamda Braille alfabesiyle hazırlandı.

    Sosyal sorumluluk ödülü

    Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’ verilen proje, hem öğrencilerde empati duygusu geliştirmesini hem de görme engellilerin gittikleri yerlerde kendi seçimlerini daha rahat yapabilmelerini sağladı. Gittiği kafe ve restoranlarda kendisinin de zorlanması üzerine bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini belirten İdris Ekinci, “Ben de restoran ve kafelere gittiğimde Braille alfabesiyle mönü olmadığı için zorlanıyordum, birilerine okutmak zorunda kalıyordum. Bazen karşımızdakini daha fazla yormayalım diye istemediğimiz bir seçimi yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu projeyle gerçek bir sorunu çözüme ulaştırdık” dedi. Bu projeyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren 12’nci sınıf öğrencisi Gamze Can da, “Bunları hazırlarken biz de kendimizi onların yerine koyduk. Onların yaşadığı zorlukları hissettik” diye konuştu.

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    daha fazla video için
    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Sıradaki Haber