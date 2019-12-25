Hayatları sosyal imamla değişti

Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle Camisi imamı Üzeyir Yıldırım (56), cemaatle gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle dikkat çekiyor. Cami cemaatiyle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle ilçede adı kısa sürede ‘sosyal imam’ olarak anılmaya başlanan Yıldırım, son olarak cami cemaatinden seçtiği 5 kişilik tiyatro grubuyla kırsal Turgut Mahallesi’nde kadına şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan ‘Bizim Köyün Halleri’ isimli tiyatro oyununu sahneye koydu. Geçmişte kötü alışkanlıkları olduğunu belirten Uğur Sunman da oyunda rol alıp, kötü tecrübelerini bu defa rol gereği sahneye taşıdı.



İl geneline taşınacak



Mevcut sosyal etkinlikleri genişletmek için çalışmalar yaptığını aktaran Yıldırım, “Tiyatroyu çok seviyorum. 5 yıl önce bir oyun izledim ve heves ettim. Bir oyun yazdım. Fakat o zamanki kadromuzla istediğim gibi bir oyun da olmadı. En son genç arkadaşlardan oluşturduğumuz bir grupla 7 aydır, ‘Bizim Köyün Halleri’ isimli bu oyun üzerinde çalışıyoruz. İlk olarak da oyunumuzu mahallemizde sahnelemenin mutluluğunu yaşadık” dedi. Oyunlarını gelecek günlerde önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, ardından da il genelinde sahneleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, “Bizlerin, imam olarak ezanı okuyalım, namazı kıldıralım anlayışının dışına çıkmamız lazım. Halkla ve cemaatle bütünleşmemiz gerek. Bunların dışında sosyal faaliyetlerimiz olmalı” diye konuştu.