BİST113.1530,87EURO6,610,11USD5,950,01ALTIN286,970,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hayatları sosyal imamla değişti
    ABONE OL
    25.12.2019 - 01:50 | | BURAK ALPER KUŞ

    Hayatları sosyal imamla değişti

    Yatağan’da cami imamı Üzeyir Yıldırım, cemaatle birlikte sahnelediği kadına şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan oyunla dikkat çekiyor

    Hayatları sosyal imamla değişti

    Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle Camisi imamı Üzeyir Yıldırım (56), cemaatle gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle dikkat çekiyor. Cami cemaatiyle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle ilçede adı kısa sürede ‘sosyal imam’ olarak anılmaya başlanan Yıldırım, son olarak cami cemaatinden seçtiği 5 kişilik tiyatro grubuyla kırsal Turgut Mahallesi’nde kadına şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan ‘Bizim Köyün Halleri’ isimli tiyatro oyununu sahneye koydu. Geçmişte kötü alışkanlıkları olduğunu belirten Uğur Sunman da oyunda rol alıp, kötü tecrübelerini bu defa rol gereği sahneye taşıdı.

    İl geneline taşınacak

    Mevcut sosyal etkinlikleri genişletmek için çalışmalar yaptığını aktaran Yıldırım, “Tiyatroyu çok seviyorum. 5 yıl önce bir oyun izledim ve heves ettim. Bir oyun yazdım. Fakat o zamanki kadromuzla istediğim gibi bir oyun da olmadı. En son genç arkadaşlardan oluşturduğumuz bir grupla 7 aydır, ‘Bizim Köyün Halleri’ isimli bu oyun üzerinde çalışıyoruz. İlk olarak da oyunumuzu mahallemizde sahnelemenin mutluluğunu yaşadık” dedi. Oyunlarını gelecek günlerde önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, ardından da il genelinde sahneleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, “Bizlerin, imam olarak ezanı okuyalım, namazı kıldıralım anlayışının dışına çıkmamız lazım. Halkla ve cemaatle bütünleşmemiz gerek. Bunların dışında sosyal faaliyetlerimiz olmalı” diye konuştu.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber