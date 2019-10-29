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    HaberlerEgeHayatta tutan sığınma odaları
    29.10.2019 - 00:22 |

    Hayatta tutan sığınma odaları

    Hayatta tutan sığınma odaları

    Türkiye ve dünyadan maden sektörü temsilcilerini İzmir’de buluşturan 8. MİNEX Fuarı’nda sergilenen son teknoloji makineler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, olası bir kazada madencilerin 36 saat ve gerekli eklemelerle daha da fazla hayatta kalmasını sağlayan sığınma odalarını dikkatle incelendi. Odaların içinde tuvalet, klima, oturma alanları, oksijen tüpleri gibi imkanların yer aldığını belirten firma yetkilileri, tüm materyallerin yangına dayanıklı olduğunu belirtti.

    ‘İzmir, güçlü bir partner’

    Bosna Hersek Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, “Sektörlerimizin ve ülkelerimizin neden daha çok bir arada çalışması gerektiğini bu fuarda gördük. Geçtiğimiz yıl İZFAŞ ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasıyla kardeşlik köprüsünü daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İzmir bizim çok güçlü bir partnerimiz. Oluşturacağımız teknoloji koridoruyula Avrupa ve dünyaya açılabiliriz” şeklinde konuştu. Ortadoğulu firma temsilcileri de makine alımları ve yeni anlaşmalar yaptı.

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