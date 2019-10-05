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    HaberlerEgeHaydi bastır şanlı Göztepe
    05.10.2019 - 02:28 |

    Haydi bastır şanlı Göztepe

    Süper Lig’in son dört haftasında 1 galibiyeti, 3 beraberliği bulunan ve hedeflediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Göztepe, bugün İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 17.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

    Haydi bastır şanlı Göztepe

    Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi başlayamayan, galibiyet ve gol orucunu 2 hafta önceki Konyaspor maçıyla açan Göztepe, bugün evinde henüz galibiyeti bulunmayan İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda geçen hafta Gazişehir deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak. Göztepe, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15. sırada bulunurken düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk ekip Kayserispor ise haftaya 3 puanla 17’nci sırada başladı.

    ‘Çıkışa geçeceğiz’

    Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi. Tuna, “Takımıma güvenim sonsuz. Taraftarımız önünde galibiyet alarak güç toplamaya devam edeceğiz. Maça iyi hazırlandık. 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyoruz” dedi. Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise, VIP 297 lira, numaralı 189 lira, maraton 109 lira, kuzey kale arkası 27.5 lira, misafir tribünü 35 lira.

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